К Земле летит потенциально опасный астероид

"4660 Нерей" подлетит к нашей планете на близкое по космическим меркам расстояние

На Землю надвигается опасный космический объект. Это астероид диаметром 330 метров. Небесное тело "4660 Нерей" подлетит к нашей планете на близкое по космическим меркам расстояние.

Призрачная угроза нависла над человечеством. На Землю легла тень гигантского астероида. И это не цитаты из нового блокбастера, а реальность. Уже на следующей неделе к нашей планете приблизится небесное тело внушительных размеров, которое, по мнению учёных, является потенциально опасным объектом.

"NASA ожидает, что космический объект будет находиться на расстоянии 2,4 миллиона миль от нас. Это примерно в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Может показаться, что это довольно далеко, но на самом деле это близко. Так летают околоземные астероиды", - говорится в статье The New York Times.

Астероид под названием "4660 Нерей" обнаружили в 1982 году. Учёные подсчитали – размер небесного тела составляет порядка 300 метров, что соизмеримо с Эйфелевой башней. При столкновении с поверхностью Земли такой болид способен вызвать взрыв мощностью 12 мегатонн. Это примерно 720 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Впрочем, у человечества уже есть методы, способные повлиять на траекторию движения астероида.

"Миссия "Двойное перенаправление астероидов", сокращённо ДАРТ - это технология для предотвращения астероидной угрозы из космоса. Она способна защитить планету. Таким образом, цель системы ДАРТ не представляет угрозы для Земли", - рассказал Уэйн Смит, сотрудник NASA.

А угрозу астероид представляет серьёзную. Учитывая, что челябинский метеорит диаметром всего 17 метров повредил порядка 17 тысяч зданий. Чего же ждать от 300-метрового объекта? Тем не менее, "4660 Нерей" интересует учёных и с практической точки зрения. Считается, что небесное тело обладает богатыми запасами никеля, железа и кобальта.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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