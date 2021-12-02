ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Земле летит потенциально опасный астероид

12:06
  • четверг
  • 02 декабря 2021

"4660 Нерей" подлетит к нашей планете на близкое по космическим меркам расстояние

На Землю надвигается опасный космический объект. Это астероид диаметром 330 метров. Небесное тело "4660 Нерей" подлетит к нашей планете на близкое по космическим меркам расстояние.

Призрачная угроза нависла над человечеством. На Землю легла тень гигантского астероида. И это не цитаты из нового блокбастера, а реальность. Уже на следующей неделе к нашей планете приблизится небесное тело внушительных размеров, которое, по мнению учёных, является потенциально опасным объектом.

"NASA ожидает, что космический объект будет находиться на расстоянии 2,4 миллиона миль от нас. Это примерно в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Может показаться, что это довольно далеко, но на самом деле это близко. Так летают околоземные астероиды", - говорится в статье The New York Times.

Астероид под названием "4660 Нерей" обнаружили в 1982 году. Учёные подсчитали – размер небесного тела составляет порядка 300 метров, что соизмеримо с Эйфелевой башней. При столкновении с поверхностью Земли такой болид способен вызвать взрыв мощностью 12 мегатонн. Это примерно 720 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Впрочем, у человечества уже есть методы, способные повлиять на траекторию движения астероида.

"Миссия "Двойное перенаправление астероидов", сокращённо ДАРТ - это технология для предотвращения астероидной угрозы из космоса. Она способна защитить планету. Таким образом, цель системы ДАРТ не представляет угрозы для Земли", - рассказал Уэйн Смит, сотрудник NASA.

А угрозу астероид представляет серьёзную. Учитывая, что челябинский метеорит диаметром всего 17 метров повредил порядка 17 тысяч зданий. Чего же ждать от 300-метрового объекта? Тем не менее, "4660 Нерей" интересует учёных и с практической точки зрения. Считается, что небесное тело обладает богатыми запасами никеля, железа и кобальта.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.