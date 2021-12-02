Российские врачи оценили шансы скорой победы над пандемией

Безответственное поведение продлевает пандемию

В ближайшее время пандемия коронавируса не завершится. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний "Росгосстрах" и платформы "Врачи на работе".

Лишь 11% опрошенных медиков считают, что пандемия в скором времени отступит. 42% полагают, что рост заболеваемости незначительно поднимется, а 29% прогнозируют резкий всплеск коронавируса. 19% респондентов затруднились дать свой прогноз.

Пандемию "продлевают" отказы от прививок, несоблюдение мер защиты, недостаточная личная гигиена и активное посещение общественных мест.

Также врачи отметили рост числа обращений пациентов с постковидными осложнениями. Распространенная причина - необходимость реабилитации после перенесенного коронавируса.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам отказаться от поездок в новогодние праздники с учетом ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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