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В Минздраве объяснили, почему беременность не дает медотвод от прививки против COVID-19

11:25
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша

Беременность после 22 недели и период грудного вскармливания не дают женщине медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.
В Минздраве рассказали о ходе вакцинации беременных от COVID-19

Комментируя сообщения ряда средств массовой информации о том, что беременность является противопоказанием к прививке от COVID-19, эксперт подчеркнул: нет никаких сомнений в том, что вакцинация в период беременности и во время грудного вскармливания необходима.

Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции, если заражение все же произойдет, указал Шмаков.

Профессор также рекомендовал женщинам проходить вакцинацию заблаговременно, на этапе планирования беременности. Если сделать это не удалось, вакцинация показана во время вынашивания ребенка, после 22 недель.

Антитела, вырабатывающиеся у беременной после прививки, защитят не только саму женщину, но и будущего ребенка, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Роман Шмаков заявил, что ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов. При этом смертность от коронавируса среди беременных выросла в России в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом.

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