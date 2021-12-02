Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов

Сервисы обхода блокировок создают условия для незаконной деятельности

Роскомнадзор сообщил в четверг о планах заблокировать шесть VPN-сервисов.

"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - сказано в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что использование сервисов обхода блокировок создает условия для незаконной деятельности - в том числе связанной с распространением экстремизма, детской порнографии, наркотиков.

Прежде ведомство начало блокировать, в частности, такие VPN-сервисы, как VyprVPN и Opera VPN.

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