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Путину доложили об освоении нового месторождения меди и золота в России

11:43
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Баимское месторождение по своим масштабам занимает четвертое место в мире

Особенности освоения нового месторождения меди и золота на территории России обсудил сегодня Владимир Путин с председателем совета директоров компании KAZ Minerals Олегом Новачуком. Встреча прошла в Кремле.

"Месторождение, о котором я вам сегодня хотел доложить, – это Баимское месторождение, которое находится за Полярным Кругом, в Чукотском автономном округе. Оно по своим масштабам занимает четвёртое место в мире. Наше месторождение [Баимское] обладает огромными ресурсами, включая прогнозные, – это 23 миллиона тонн меди, две тысячи тонн золота", - сообщил Новачук.

По его словам, на Чукотке планируется строительство двух обогатительных фабрик. Они станут крупнейшими в мире. Каждая сможет перерабатывать 35 миллионов тонн руды в год. Благодаря проекту в регионе появятся одиннадцать тысяч новых рабочих мест. А объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит более триллиона рублей.

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