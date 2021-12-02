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Спасатели возобновили поисковые работы на "Листвяжной"

11:27
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Сотрудники МЧС делают все возможное

Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Семьи погибших в Кузбассе шахтеров получат еще по миллиону рублей

На данный момент газовая обстановка на месте ЧП стабилизирована, работы ведутся круглосуточно.

"Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших", - сообщили в МЧС России.

Накануне в шахте обнаружили 20 тел, их не могли поднять на поверхность из-за скопления газа. Ситуация в забое ухудшилась, и спасателей вывели на поверхность.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Возбуждены уголовные дело о халатности и нарушении промышленной безопасности. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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