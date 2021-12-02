Спасатели возобновили поисковые работы на "Листвяжной"

Сотрудники МЧС делают все возможное

Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

На данный момент газовая обстановка на месте ЧП стабилизирована, работы ведутся круглосуточно.

"Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших", - сообщили в МЧС России.

Накануне в шахте обнаружили 20 тел, их не могли поднять на поверхность из-за скопления газа. Ситуация в забое ухудшилась, и спасателей вывели на поверхность.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Возбуждены уголовные дело о халатности и нарушении промышленной безопасности. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram