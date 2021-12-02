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ВЦИОМ: большинство россиян хотят двух и более детей

11:27
  • четверг
  • 02 декабря 2021

При наличии идеальных условий жизни

Как показал опрос ВЦИОМ, 83% россиян хотели бы иметь более одного ребенка - при наличии идеальных условий жизни.
Сябитова обратилась к мечтающим о детях женщинам

Так, завести двух или трех детей готовы по 32% респондентов, еще 19% - четырех и более. Не планируют заводить детей или не считают свой возраст подходящим 6% участников опроса. Столько же хотели бы только одного ребенка.

26% сочли причиной отказа некоторых людей от родительства финансовые трудности. 14% назвали подобных людей эгоистами, 13% предположили, что они не хотят брать на себя ответственность.

Вместе с тем 79% россиян согласились с утверждением, что жизнь женщины полноценна, если у нее есть дети.

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