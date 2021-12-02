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В АТОР рассказали, как ковидные ограничения повлияли на туристов

11:42
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Около 40% россиян задумались об отказе от путешествий в Новый год

Примерно 40% россиян, планировавших поездки в длинные новогодние выходные, задумались об отказе от них. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Россиянам рекомендовали отменить зарубежные поездки на Новый год

Комментируя влияние антикоронавирусных ограничений на туристов, представитель АТОР отметила, что "примерно 40% потребителей, что называется, в гробу видали все рекомендации" и готовы рискнуть и приобрести турпродукт, а в случае необходимости — перенести сроки путешествия.

Однако "примерно такое же количество людей, которые сейчас, что называется, притормозили", рассказала Ломидзе. Эти россияне "стали сильно взвешивать это решение и думать".

По мнению представителя российской туриндустрии, возможное введение ковидных ограничений на путешествия в Египет, Турцию, на Кубу, Доминикану или Мальдивы способно нанести ощутимый удар рынку, поскольку именно эти направления лидируют по уровню спроса у россиян на новогодние праздники. Многие уже полностью оплатили туры в данные страны.

Тем, кто все же готов рискнуть, Ломидзе порекомендовала купить полис страхования от невыезда. Вместе с тем эксперт напомнила, что такая страховка не распространяется на закрытие границ или введение ограничений из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что россиянам стоит отказаться от поездок в новогодние праздники с учетом ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Отъезд за рубеж на новогодние праздники несет большой риск трудностей с возвращением, "потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции".

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