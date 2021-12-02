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Врач назвал необходимый продукт в сезон простуд

12:11
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Рыбий жир способен сдерживать воспаление в легких

Рыбий жир и содержащие его продукты очень полезны, особенно рекомендуется употреблять их в осенне-зимний сезон, когда распространены вирусные инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

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В состав рыбьего жира входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые оздоравливают сердечно-сосудистую систему и оказывают противовоспалительное действие, благодаря чему рыбий жир рекомендуют людям с ревматоидным артритом.

Сапего усомнился, что рыбий жир заметно повышает сопротивляемость организма инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких. Наряду с этим данный продукт снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свертываемость крови.

Источниками рыбьего жира является жирная рыба — например, сельдь — и печень трески. Омега-3 жирные кислоты также содержатся в льняном и горчичном масле, грецких орехах, фасоли, семенах чиа, шпинате.

Можно также пополнять запасы рыбьего жира в организме из специальных добавок. При этом медик предупредил, что состав биодобавок бывает непредсказуем, контролировать содержащиеся в них токсины невозможно.

Врач в интервью радио Sputnik посоветовал употреблять не больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день — тогда отравиться токсинами нельзя.

Ранее диетолог рассказала, что употребление большого количества зелени после коронавирусной инфекции грозит повышенным тромбообразованием. Поэтому укроп, петрушку и прочую зелень следует добавлять в пищу очень умеренно.

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