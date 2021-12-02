В Пентагоне не хотят видеть "вторжение СССР на Украину"

Министр допустил оговорку

Соединенные Штаты призвали Россию "снизить температуру" на границе с Украиной.

С соответствующим заявлением к Москве обратился министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего выступления в Сеуле. Во время ответа он оговорился и назвал Россию Советским Союзом.

"Самым лучшим вариантом было бы то, чтобы мы не увидели вторжения Советского Союза на Украину", - заявил он (цитата по ТАСС).

Остин подчеркнул, что ждет от президента России Владимира Путина "большей открытости" и работы над решением украинской проблемы. Глава Пентагона отметил тревожную риторику в информационном пространстве" в связи с ситуацией на границе.

Ранее стало известно, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе свыше 120 тысяч военных.

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