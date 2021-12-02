В Пентагоне не хотят видеть "вторжение СССР на Украину"

Министр допустил оговорку
Соединенные Штаты призвали Россию "снизить температуру" на границе с Украиной.
С соответствующим заявлением к Москве обратился министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего выступления в Сеуле. Во время ответа он оговорился и назвал Россию Советским Союзом.
"Самым лучшим вариантом было бы то, чтобы мы не увидели вторжения Советского Союза на Украину", - заявил он (цитата по ТАСС).
Остин подчеркнул, что ждет от президента России Владимира Путина "большей открытости" и работы над решением украинской проблемы. Глава Пентагона отметил тревожную риторику в информационном пространстве" в связи с ситуацией на границе.
Ранее стало известно, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе свыше 120 тысяч военных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram