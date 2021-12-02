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Макрон назвал Джонсона "клоуном"

12:05
  • четверг
  • 02 декабря 2021

А его администрацию - "цирком"

После телефонного разговора о трагедии в Ла-Манше, где 24 ноября в проливе утонула группа из 31 мигранта, президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе назвал "клоуном" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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Стороны обвиняют в случившемся друг друга.

"Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун. Brexit - это отправная точка цирка Джонсона", - сказал французский лидер, пишет The Guardian.

По мнению Макрона, Джонсон пытается избежать обвинений за "катастрофический" итог Brexit, так что стремится изобразить себя жертвой.

Отношения между Францией и Британией не были такими плохими со времен Ватерлоо, отметила бывший посол Франции в Соединенном Королевстве Сильви Берманн.

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