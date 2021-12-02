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Бывший австрийский канцлер Курц уходит из политики

12:24
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Новым лидером АНП будет Карл Нехаммер

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в ближайшее время сложит с себя полномочия председателя Австрийской народной партии, пишет Kronen Zeitung. Более того, он вообще уйдет из политики.

По информации газеты, такое решение Курц принял после рождения сына. Новым лидером АНП будет министр внутренних дел Карл Нехаммер. Официальное заявление ожидается в течение нескольких часов.

9 октября Курц объявил об уходе в отставку с поста канцлера на фоне расследования дела о коррупции. Политик категорически отвергает предъявленные ему обвинения. По его словам, часть его личной переписки была неверно интерпретирована.

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