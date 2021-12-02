В России раскрыли крупную сеть сбыта сильнодействующих препаратов

В деле были замешаны экс-сотрудники МВД

Правоохранительные органы пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе.

Как сообщили в Следственном комитете, преступники незаконно сбывали вещества по цене в пять раз дороже той, по которой приобретались у лицензированных организаций. Они сбыли вещества на 70 миллионов рублей.

Кроме того, участники преступного сообщества в Ставропольском крае организовали сеть тайников и схронов сильнодействующих веществ, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По делу проходят 15 человек, в том числе четверо бывших сотрудников МВД. В отношении двух сбытчиков расследование уже завершено, они пойдут под суд в Ингушетии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram