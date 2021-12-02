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В России раскрыли крупную сеть сбыта сильнодействующих препаратов

12:37
  • четверг
  • 02 декабря 2021

В деле были замешаны экс-сотрудники МВД

Правоохранительные органы пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе.
В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

Как сообщили в Следственном комитете, преступники незаконно сбывали вещества по цене в пять раз дороже той, по которой приобретались у лицензированных организаций. Они сбыли вещества на 70 миллионов рублей.

Кроме того, участники преступного сообщества в Ставропольском крае организовали сеть тайников и схронов сильнодействующих веществ, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По делу проходят 15 человек, в том числе четверо бывших сотрудников МВД. В отношении двух сбытчиков расследование уже завершено, они пойдут под суд в Ингушетии.

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