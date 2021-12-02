ЦБ назвал срок возвращения ключевой ставки в нейтральный диапазон

Снижение ставки зависит от действия дезинфляционных факторов

Ключевая ставка Банка России вернется в нейтральный диапазон в 2023 году. Такой прогноз в четверг, 2 декабря, дала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора допустила и более раннее снижение ключевой ставки, чем предполагает базовый прогноз. Это возможно в том случае, если преобладать будут дезинфляционные факторы.

В настоящее время уровень инфляции и инфляционных ожиданий в России очень беспокоит Центробанк, подчеркнула Набиуллина. Она отметила, что показатели вернулись к максимуму второй половины 2016 года. По состоянию на 29 ноября инфляция выросла с 8,05% до 8,38%, свидетельствуют данные Министерства экономического развития.

Хотя ситуация не такая драматическая, как в 2014 году, Банк России готов предпринять необходимые шаги для возвращения инфляции к цели вблизи 4%, указала руководитель ведомства.

Набиуллина также анонсировала уточнение базового сценария по ключевой ставке в декабре, когда будут получены полные данные по ноябрьской инфляции, цитирует главу ЦБ РИА Новости.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за два—три года. Однако "чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях", потребуется не менее десяти лет, уточнила председатель Центробанка.

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