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Минцифры запустило новый медицинский сервис на портале госуслуг

12:46
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Это позволит минимизировать посещения медучреждений и снимет нагрузку с медиков

На портале госуслуг заработал сервис уведомлений, позволяющий получать информацию о получении медицинских услуг по системе обязательного медицинского страхования, в том числе о госпитализации. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказали в Минцифры.
Три новых суперсервиса появятся на портале госуслуг в 2022 году

Если врач установит необходимость дальнейшего лечения пациента в условиях стационара, получать дальнейшие сведения о рассмотрении направления на госпитализацию можно будет через личный кабинет на портале госуслуг. Такую возможность получат все россияне с подтвержденной учетной записью.

Сервис предусматривает три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС: о формировании направления на госпитализацию и его рассмотрении врачебной комиссией, о принятии решения врачебной комиссией и дате госпитализации в случае положительного решения, отчет о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС.

Возможностью проактивного информирования пациентов через портал госуслуг уже пользуются более сотни федеральных лечебных учреждений. Ожидается, что до конца 2021 года к сервису подключатся все подобные организации.

Новый сервис даст возможность россиянам свести к минимуму посещение больниц, а также сократит нагрузку медицинского персонала, сообщается на официальном сайте Минцифры.

Ранее стало известно, что с 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Новый порядок затронет также пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

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