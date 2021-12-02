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Названа сумма ущерба экологии России в 2021 году

12:55
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Будет образовано свыше 48 миллионов тонн твердых коммунальных отходов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила сумму ущерба окружающей среде в России по итогам 2021 года.
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"Если говорить про ущербы, на сегодняшний момент у нас расчетов по бизнесу по экологии в целом порядка 40 млрд рублей", - сказала она (цитата по ТАСС).

Загрязнителям пока вся сумма не предъявлена.

"Это говорит о том, что нам есть чем заниматься, а бизнесу есть над чем подумать", - уточнила руководитель ведомства.

По ее словам, по итогам года будет образовано свыше 48 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Доля "жилищных" - 31 миллион.

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