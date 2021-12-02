На Джигана подали в суд за пропаганду гомосексуализма

С певца требуют миллион

Национальный родительский комитет подал в суд на рэпера Джигана. Председатель организации, психолог МГТУ имени Баумана Юрий Оболонский усмотрел в роликах певца оскорбления и пропаганду гомосексуализма.

Летом Джиган опубликовал видео в социальных сетях, где он расслабляется на лодке, выпивает и намекает на нетрадиционную ориентацию своих поклонников, называя их "петушками". Затем певец удалил видео, однако его успели посмотреть более 1,3 миллиона пользователей.

По мнению Оболонского, высказывания про "петушков" создают в глазах россиян привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как мое, так и охваченной данными постами аудитории", - говорится в иске (цитата по StarHit).

Суд принял заявление родительского комитета к производству, первое заседание назначено на 22 декабря. Если вину Джигана признают, то певцу придется выплатить один миллион рублей моральной компенсации и 182 тысячи на расходы Оболонского на лингвистическую экспертизу.

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