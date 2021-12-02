Где собака зарыта: найден новый источник утечки данных со смартфонов

Ошейники для собак с GPS-датчиками могут представлять угрозу для данных владельца

GPS-трекеры, которые применяют владельцы домашних животных, могут представлять угрозу для персональных данных хозяев. К такому выводу пришли специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

Ошейник с датчиком, надетый на питомца, дает возможность узнать его местонахождение и отследить физиологические характеристики. Датчик может обмениваться данными со смартфоном или иным гаджетом владельца животного.

Исследователи из Петербурга пришли к заключению, что производители трекеров для собак не уделяют должного внимания информационной безопасности приборов. Это дает злоумышленникам доступ к конфиденциальным данным, которые когда-либо поступали на трекер со смартфона хозяина домашнего животного.

Доцент кафедры информационной безопасности СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Алла Левина уточнила, что анализ уязвимостей трекеров к кибератакам по сторонним каналам показал: хакеры могут собирать информацию, полученную из физических компонентов системы, например, скорость вычислений, электромагнитный сигнал, акустический сигнал и многое другое.

В зависимости от принципа работы трекера можно получить различный объем сведений с гаджета, включая значительное количество персональных данных владельца.

Авторы исследования на основе своих изысканий составили ряд рекомендаций производителям трекеров, чтобы минимизировать риск утечки персональных данных, цитирует пресс-службу университета ТАСС.

В ноябре атаке кибермошенников подвергся российский федеральный портал госуслуг. Как рассказали в Минцифры, атака оказалась рекордной по мощности — свыше 680 Гигабит в секунду. Несмотря на это, работоспособность портала быстро восстановили.

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