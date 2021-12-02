Apple фиксирует падение спроса на iPhone 13

Компания уведомила об этом поставщиков

Как пишет в четверг агентство Bloomberg, американская компания Apple столкнулась со снижением спроса на смартфон iPhone 13, о чем проинформировала поставщиков.

Эксперты объясняют ситуацию, в частности, тем, что ряд пользователей отказались от попыток приобрести присутствующий на рынке в ограниченном количестве товар.

Ранее стало известно, что Apple может выпустить на 10 миллионов смартфонов меньше, чем планировалось. Чтобы избежать дефицита чипов для производства iPhone 13, компания даже сократила число производимых ею планшетов iPad.

Смартфон iPhone 13 представили 14 сентября. Он работает на нанометровом чипе A15.

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