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Песков: инфляция в России выше, чем хотелось бы

13:30
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Власти делают все возможное для стабилизации ситуации

Власти озабочены высоким темпом инфляции в ряде регионов России.
Набиуллина назвала сроки снижения инфляции

Тем не менее, правительству удается амортизировать ситуацию и не допустить резких скачков цен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков, но да, инфляция высокая, она выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано", - сказал спикер Кремля.

По данным на 29 ноября, инфляция в России ускорилась с 8,05% до 8,38%. Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России.

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