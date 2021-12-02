Песков: инфляция в России выше, чем хотелось бы

Власти делают все возможное для стабилизации ситуации

Власти озабочены высоким темпом инфляции в ряде регионов России.

Тем не менее, правительству удается амортизировать ситуацию и не допустить резких скачков цен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Принимаемые правительством меры позволяют избежать резких скачков, но да, инфляция высокая, она выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано", - сказал спикер Кремля.

По данным на 29 ноября, инфляция в России ускорилась с 8,05% до 8,38%. Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России.

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