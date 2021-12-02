Друг Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы

Врачи настроены оптимистично

Певица Марина Хлебникова находится в стабильно тяжелом состоянии после пожара в ее квартире. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал друг знаменитости музыкант Дмитрий Чижов.

Как уточнил Чижов, "все примерно так же": состояние Хлебниковой хотя и тяжелое, однако стабильное.

При этом медики настроены позитивно и дают оптимистичные прогнозы относительно ее выздоровления, цитирует друга звезды РИА Новости.

18 ноября в московской квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Певица сильно пострадала и была доставлена в ожоговое отделение института имени Склифосовского. В лечебном учреждении рассказали, что звезде предстоит долгая и сложная реабилитация: восстановление после пожара займет около года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram