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"Наш партнер": Кремль об отношениях с Японией

13:43
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Москва стремится к продолжению всестороннего диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в четверг, что Москва считает Токио партнером и дорожит этими отношениями.
Население Японии сократилось почти на миллион человек

"У нас есть проблема в этих отношениях, мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами, с тем чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - добавил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов.

Этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между государствами, подчеркнул Мацуно.

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