"Наш партнер": Кремль об отношениях с Японией

Москва стремится к продолжению всестороннего диалога
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в четверг, что Москва считает Токио партнером и дорожит этими отношениями.
"У нас есть проблема в этих отношениях, мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами, с тем чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - добавил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов.
Этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между государствами, подчеркнул Мацуно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram