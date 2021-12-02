"Наш партнер": Кремль об отношениях с Японией

Москва стремится к продолжению всестороннего диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в четверг, что Москва считает Токио партнером и дорожит этими отношениями.

"У нас есть проблема в этих отношениях, мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами, с тем чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы", - добавил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов.

Этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между государствами, подчеркнул Мацуно.

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