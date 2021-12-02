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Названы финалисты молодежного кубка по менеджменту "Управляй!"

14:50
  • четверг
  • 02 декабря 2021

В заключительный этап вышли 160 человек

Итоги еще одного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" подводят в Москве. Определили финалистов молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".

В заключительный этап вышли 160 человек. Это студенты вузов и колледжей из сорока двух регионов. В ходе соревнований проверили их способность управлять виртуальной компанией, в том числе принимать решения, планировать бизнес-показатели и публично выступать.

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Участники молодежного кубка по менеджменту "Управляй"
Участники молодежного кубка по менеджменту "Управляй"
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