Cрок действия сертификата о перенесенном COVID-19 продлен до года

Все новые сертификаты оформляются на этот период

Срок действия сертификата о перенесенной коронавирусной инфекции в России отныне составляет один год. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Представитель Минздрава уточнил, что сертификат о перенесенном COVID-19 будет действовать 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок.

Что касается сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, ведется продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Кузнецов указал, что эта процедура носит технический характер и будет завершена в ближайшее время.

Все решения для пролонгации сертификатов до года уже приняты, рассказал помощник главы Минздрава РИА Новости.

Прежде сертификаты переболевших коронавирусом действовали шесть месяцев. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой пролонгировать этот срок вдвое. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что действие сертификатов будет продлено автоматически.

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