Эксперты ОНФ обнаружили в БАДах запрещенные вещества

В Москве представили итоги исследования

Итоги расследования продаж биодобавок с содержанием запрещённых в России веществ представил Общероссийский народный фронт. Активисты движения выявили недобросовестных поставщиков БАДов.

Эксперты Роспотребназдорва и Минздрава уверены: люди имеют право на достоверную информацию и рынок добавок должен быть прозрачным, в том числе и в интернете. ОНФ так же предлагает прямой запрет на включение БАДов в рецептурные бланки.

"Различными "серыми" схемами и уловками недобросовестные производители, поставщики продукции, они, соответственно, эти средства включают и продают открыто, как правило, конечно, в Интернете. По вот этим случаям должны проводиться полноценные расследования, должно быть уголовное преследование, потому что это то же самое, что распространение наркотиков", - заявил руководитель проекта "Бюро расследований" ОНФ Валерий Алексеев.

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