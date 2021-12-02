Собянин открыл эстакаду основного хода СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"

Мэр Москвы поблагодарил строителей

На семь месяцев раньше срока. В Москве в четверг запущен новый участок Северо-Восточной хорды. Это два с половиной километра от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы. Старт движению транспорта дал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также сообщил, когда хорду достоят полностью.

В районе метро "Ботанический сад" шум строительной техники сменился звуком клаксонов машин. Сегодня здесь открывают эстакаду и, как всегда, по традиции, парадом автомобилей.

Полуторакилометровая эстакада начинается от Березовой аллеи, пересекает Сельскохозяйственную улицу, реку Яузу, улицу Вильгельма Пика и уходит далее за улицу Снежную. Масштаб сооружения можно оценить только с высоты птичьего полета: магистраль парит над станцией метро "Ботанический сад" и частью проезда Серебрякова, образуя второй ярус движения. Главное, говорят строители, во время сложнейших работ жизнь в этом районе не останавливалась.

По три полосы в каждую сторону. Пропускная способность до 15 тысяч машин в час. За время прокладки магистрали вокруг выросли целые микрорайоны. И пожелания новоселов проектировщики смогли учесть: эстакаду передвинули дальше от домов. Таким образом, временные неудобства обернутся большей транспортной доступностью для жителей сразу четырех районов города.

Мэр Москвы поблагодарил строителей, ведь несмотря на все сложности, этот участок хорды сдали на семь месяцев раньше срока.

"Осталось примерно полгода, чтобы полностью завершить строительство СВХ и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской", - сообщил Собянин.

На хорде будут съезды к станциям метро, МЦК, МЦД и транспортно-пересадочным узлам. Северо-Восточная хорда соединит между собой 26 районов столицы. МКАД, 7 вылетных магистралей и 15 крупных городских улиц. С учетом этих съездов и реконструкции прилегающих трасс в столице появится 120 километров новых дорог.

Нетрудно подсчитать, что, когда вся Северо-Восточная хорда заработает, пересечь Москву по ней с северо-запада на юго-восток без пробок и светофоров можно будет всего за 20 минут.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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