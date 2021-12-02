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"Урожай": в Москве покажут спектакль о смешении виртуального и реального

15:20
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Это драматичная и в то же время смешная история

В четверг вечером в "Театре на Таганке" – премьера. Спектакль "Урожай" - о том, как опасна любовь к виртуальному миру.

Увлекательная, смешная и одновременно драматичная история молодых людей, которые в далёком будущем отправляются собирать яблоки. Но вот незадача: привыкшие к цифровому пространству, герои не знают, что делать в реальном.

Ужас перед незнакомой жизнью, неумение решить элементарные задачи, при этом желание наконец повзрослеть и набраться опыта - всё это весьма остроумно описал автор пьесы, один из самых талантливых современных драматургов Павел Пряжко.

А режиссёр Марфа Горвиц превратила текст в эмоциональное и фантасмагорическое действо, причем, почти без декораций, сообщает "ТВ Центр".

"Мы попадаем в какой-то павильон, в какое-то пространство, что важно: в этой декорации нет реалистичности, точно так же, как нет реалистичности в их существовании, то есть это не бытовой театр, это было очень важно - увести артистов от бытового существования в более мистериальное, более символичное, может быть", - рассказала она.

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Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
Спектакль "Урожай" в "Театре на Таганке"
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