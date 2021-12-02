Как получить медотвод от вакцинации

В Москве заработали новые правила для получения справки

В Москве сегодня заработали новые правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Теперь справку можно получить через портал госуслуг, но после посещения врача.

Для этого надо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. Среди показаний, которые освобождают от прививки: инфекционные заболевания или обострение хронических болезней. Также есть случаи, когда применять вакцину надо с осторожностью. Решение о выдаче медотвода принимает врач, который ведёт пациента.

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