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Прокуратура Москвы проверит инцидент с упавшей в яму девочкой

15:11
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Ребенку понадобилась помощь врачей

Московская прокуратура проводит проверку в связи с травмой 12-летней девочки, которая упала в яму на севере Москвы.

Накануне вечером школьница гуляла вдоль Дмитровского шоссе. Возле дома №85 она вышла с тротуара на заметенный снегом газон и провалилась в глубокую яму. Оказалось, что на лужайке по неустановленным пока причинам образовались довольно глубокие проемы. Самостоятельно ребенок выбраться из западни не смог. Позже девочку даже пришлось госпитализировать.

Сейчас место ЧП уже огородили лентам. По предварительным данным, коммуникации и трубы здесь не проходят.

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