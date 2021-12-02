На Украине назвали фейком сообщение ФСБ о задержании агентов СБУ

Во время допросов сами подозреваемые дали признательные показания

В России предотвратили диверсии украинских спецслужб. Операцию провели сотрудники ФСБ на территории трёх регионов. Задержаны агенты службы безопасности и главного управления разведки Украины. Во время допросов подозреваемые дали признательные показания. При этом в СБ Украины назвали фейком сообщение ФСБ России о задержании агентов.

В багажнике автомобиля – целый арсенал. Автомат Калашникова, пистолеты украинского производства "Форт". Мужчина, которого задержали возле машины, Зиновий Коваль – позывной "Бык". В Россию прибыл вместе с сыном Игорем. На допросе Коваль-младший рассказал, что недавно был завербован полковником СБУ.

"Он поручил мне задание - сфотографировать в городах России на видеокамеру автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию. При этом сказал, что заплатит нам с отцом 10 тысяч долларов", - заявил гражданин Украины Игорь Коваль.

Из показаний другого задержанного - уроженца Киева Александра Цилыка - становится понятно, зачем были нужны съемки режимных объектов. Агенты готовили диверсии. Цилык рассказал, что проходил подготовку под руководством сотрудника ГУ разведки Минобороны Украины. Тот научил его работать с тайниками и спецсвязью, ориентироваться на местности. Российскую границу группа из трех диверсантов тайно перешла 11 октября.

"На территории России, выбрав место, сделав схрон, заложив туда два взрывных устройства, получил задание от сотрудника главного управления разведки Кириловца Максима совершить террористический акт. Но был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности", - рассказал агент ГУ разведки Минобороны Украины Александр Цилык.

Один из терактов предполагалось совершить в Крыму – подорвать мачту радиоантенны Черноморского флота. Признательные показания дал капитан 1-го ранга украинской военной разведки Сергей Швиденко – он курировал диверсионную группу.

"Согласовали объекты. Посмотрели, провели рекогносцировку на точке, места наблюдения, пути подхода и отхода. Исходя из этих соображений, чтобы не быть захваченными на месте, чтобы не попали в поле зрения сотрудников спецслужб, чтобы не были задержаны", - заявил Сергей Швиденко, капитан 1-го ранга ГУР Министерства обороны Украины.

Остаться незамеченной диверсионной группе не удалось. В ноябре на основе предъявленных доказательств суд признал Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности России и приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Егор Киселёв, Анна Липартия, "ТВ Центр".

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