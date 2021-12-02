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Во время раскопок на Сретенке нашли артефакт конца XIX века

15:21
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Сувенир привезли в Россию со Всемирной выставки в Париже 1878 года

Артефакт конца XIX века обнаружили археологи во время раскопок на Сретенке. Крохотную накладку из сплава цветных металлов привезли в Россию со Всемирной выставки в Париже 1878 года. Очевидно, она крепилась на шкатулку или была ярлыком на сувенире из Франции. На лицевой стороне - дворец Трокадеро, специально построенный для столь важного события и до нынешнего времени не доживший.

Теперь специалистам придётся не только реставрировать раритет, но и понять, как он оказался в компании других артефактов, найденных на одной из главных улиц Москвы.

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