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В Омской области ввели обязательную вакцинацию

14:07
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Речь идет о лицах старше 60 лет

Роспотребнадзор по Омской области ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц в возрасте от 60 лет.

Согласно постановлению, пожилые люди обязаны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года, передает ТАСС.

В регионе ежедневно регистрируют около 580 случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю общий показатель заболеваемости в области – 213,1 случая на 100 тысяч человек населения.

Ранее в ХМАО до 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан, проживающих в четырех муниципалитетах.

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