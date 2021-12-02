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Заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%

14:44
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Волны COVID-19 продолжатся, пока не будут созданы непреодолимые барьеры

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России по результатам ноября сократилась более чем на 20%. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова также отметила, что волны COVID-19 продолжатся, пока для возбудителя заболевания не будут созданы четкие и фактически непреодолимые барьеры.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что для этого необходимо пройти вакцинацию и помочь в формировании коллективного иммунитета, "о котором мы все так мечтаем".

Кроме того, важно четко соблюдать все санитарные меры, препятствующие передаче вируса от человека к человеку. Это позволит остановить распространение COVID-19, по крайней мере, в нашей стране, отметила Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в России зафиксировано 33389 новых случаев COVID-19. За тот же период зарегистрирован 1221 летальный исход, полностью выздоровели 35185 человек.

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