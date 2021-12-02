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Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет

15:04
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Презент передал губернатор Николай Любимов

Как сообщило в четверг правительство Рязанской области, восьмилетний школьник из многодетной семьи получил планшет в подарок от президента России Владимира Путина.
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"Второго декабря восьмилетний школьник Рязани Петр Обувалин получил подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Планшет мальчику передал губернатор Николай Любимов", - сказано в сообщении.

В середине октября мальчик отправил письмо главе государства. В нем он написал, что учиться в школе ему нравится, но для учебы нужен планшет.

Встречаясь с губернатором, Петр рассказал, что в будущем хочет быть министром и создать большую семью. Любимов поблагодарил маму мальчика за родительский труд.

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