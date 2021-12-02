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Собянин рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

15:05
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Сократилось число госпитализированных пациентов с коронавирусом

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве за последнюю неделю стабилизировалась. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По словам мэра, за минувшие семь дней по сравнению с предшествовавшей неделей не было ни падений, ни подъемов заболеваемости, столица осталась на прежнем уровне.

Градоначальник также отметил сокращение количества госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 в городе еще на 6%. Еще две больницы, которые работали с больными коронавирусом, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу.

При этом Собянин подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации станет ясно через неделю, она покажет направление движения — "либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация".

Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 1" выразил надежду на отсутствие резкого роста заболеваемости, однако предупредил, что на фоне сезонного подъема ОРВИ "всегда начинаются волатильные движения".

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в России зафиксировано 33389 новых случаев COVID-19. За тот же период зарегистрирован 1221 летальный исход, полностью выздоровели 35185 человек.

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