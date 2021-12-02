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В Кремле объяснили размещение комплекса "Бастион" на Курилах

15:20
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Подобные действия согласовываются с Верховным главнокомандующим

Едва ли кто-то возьмется оспаривать право России размещать на своей территории по собственному усмотрению военные объекты. Этим и руководствуется Москва, отправляя на Курильские острова ракетный комплекс "Бастион". Мотивы российского руководства объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Береговые комплексы "Бал" и "Бастион" отразили атаку на Черном море (видео)

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что планирует размещение военных объектов Минобороны. Разумеется, обо всех планах предварительно ставят в известность Верховного главнокомандующего. Представитель Кремля прокомментировал сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота о том, что расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" заступили на дежурство на острове Матуа на Курилах, передает ТАСС.

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