Путин анонсировал новые меры в угольной отрасли после происшествия в Кузбассе

Эксплуатировать мужество шахтеров недопустимо, подчеркнул президент

Инцидент в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продемонстрировал необходимость новых мер в угольной отрасли. Об этом в четверг, 2 декабря, объявил президент России Владимир Путин.

В ходе совещания по угольной отрасли Кузбасса глава государства отметил, что гибель шахтеров и спасателей в "Листвяжной" — общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны. Путин вновь выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Президент призвал федеральное правительство и власти Кузбасса внимательно отнестись ко всем пострадавшим и семьям погибших, детально разбираясь в каждом случае. Руководствоваться исключительно бумажными инструкциями нельзя, подчеркнул Путин. Он попросил доложить, что уже сделано и что необходимо сделать для пострадавших и родственников погибших.

Российский лидер напомнил, что труд шахтеров сопряжен с повышенной опасностью, но эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты, недопустимо — их жизнь и здоровье должны быть защищены. С тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает этим, нужно спрашивать жестко и по закону.

По предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности, указал Путин. Жизнь и здоровье работников лежат на личной ответственности организаторов производств — равно как и соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения.

Будет проведена ревизия выполнения решений по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях, принятых 11 лет назад после трагедии на шахте "Распадская". Президент заявил, что потребуются и дополнительные шаги, в том числе экономического характера, сообщается на официальном сайте Кремля.

25 ноября на шахте произошло задымление. Под землей были 285 человек. Погибшими объявлен 51 человек, пострадали 96. После происшествия в "Листвяжной" Генпрокуратура организовала массовые проверки на шахтах Кемеровской области, в ходе которых выявлены сотни нарушений. Возбуждены уголовные дела, произведен ряд арестов.

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