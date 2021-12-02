Человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что пациент с коронавирусной инфекцией может оставаться заразным более 100 дней.

"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", - отметила Попова.

Она также указала на то, что заболеваемость COVID-19 в России по результатам ноября сократилась более чем на 20%.

Волны инфекции продолжатся, пока для возбудителя не будут созданы фактически непреодолимые барьеры. Для этого необходимо пройти вакцинацию.

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