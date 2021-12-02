Путин потребовал держать на контроле ситуацию на "Листвяжной"

Президент России проводит совещание по положению в угольной отрасли Кузбасса

Ситуацию на шахте "Листвяжная" необходимо держать на личном контроле, потребовал Владимир Путин. Президент России проводит совещание по положению в угольной отрасли Кузбасса.

Путин попросил собравшихся доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей. Глава государства напомнил, что было выявлено большое количество нарушений на шахте, а генпрокуратуре бвли даны поручения выяснить причины аварии.

"Хотел бы сегодня услышать, как они выполняются… Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что власти Кемеровской области уже дали поручение проверить все шахты региона. Будет проанализировано противопожарное состояние объектов, в том числе наличие датчиков, показывающих повышенное содержание метана в воздухе, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram