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Путин потребовал держать на контроле ситуацию на "Листвяжной"

15:33
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Президент России проводит совещание по положению в угольной отрасли Кузбасса

Ситуацию на шахте "Листвяжная" необходимо держать на личном контроле, потребовал Владимир Путин. Президент России проводит совещание по положению в угольной отрасли Кузбасса.
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96

Путин попросил собравшихся доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей. Глава государства напомнил, что было выявлено большое количество нарушений на шахте, а генпрокуратуре бвли даны поручения выяснить причины аварии.

"Хотел бы сегодня услышать, как они выполняются… Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что власти Кемеровской области уже дали поручение проверить все шахты региона. Будет проанализировано противопожарное состояние объектов, в том числе наличие датчиков, показывающих повышенное содержание метана в воздухе, передает "Интерфакс".

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