Попова признала невозможность "не пустить" новый штамм COVID-19 в Россию

Однако можно своевременно выявить "омикрон" и принять меры

Невозможно "не пустить" в Россию новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", хотя пока он в стране не выявлен. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства подчеркнула вместе с тем, что можно своевременно выявить "омикрон" и принять надлежащие меры. С этой целью российские специалисты провели большую работу по оценке всех последовательностей, которые есть в "омикроне", в первую очередь у побывавших за рубежом.

Роспотребнадзор обратился ко всем научно-исследовательским институтам с просьбой максимально ускорить проведение исследований из имеющегося материала. Многие лаборатории работают круглосуточно.

Попова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что в ЮАР, где был выявлен штамм, за последнюю неделю заболеваемость увеличилась в пять раз. Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Ранее Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России по результатам ноября сократилась более чем на 20%. Однако волны COVID-19 продолжатся, пока для возбудителя заболевания не будут созданы четкие и фактически непреодолимые барьеры.

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