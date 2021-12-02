ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова признала невозможность "не пустить" новый штамм COVID-19 в Россию

15:33
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Однако можно своевременно выявить "омикрон" и принять меры

Невозможно "не пустить" в Россию новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", хотя пока он в стране не выявлен. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Случаи заболевания штаммом "омикрон" выявлены в 23 странах
Во всем мире ужесточают ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Глава ведомства подчеркнула вместе с тем, что можно своевременно выявить "омикрон" и принять надлежащие меры. С этой целью российские специалисты провели большую работу по оценке всех последовательностей, которые есть в "омикроне", в первую очередь у побывавших за рубежом.

Роспотребнадзор обратился ко всем научно-исследовательским институтам с просьбой максимально ускорить проведение исследований из имеющегося материала. Многие лаборатории работают круглосуточно.

Попова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что в ЮАР, где был выявлен штамм, за последнюю неделю заболеваемость увеличилась в пять раз. Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Ранее Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России по результатам ноября сократилась более чем на 20%. Однако волны COVID-19 продолжатся, пока для возбудителя заболевания не будут созданы четкие и фактически непреодолимые барьеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тест на COVID-19
Тест на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.