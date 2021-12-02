Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

Такая высота характерна для начала января

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что во второй половине следующей недели в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы.

По словам метеоролога, на следующей неделе активизируются циклонические вихри, будет преобладать зимний характер погоды с отрицательной температурой воздуха.

"Сугробы будут каждый день прибавлять, но особенно это станет заметным после обильных снегопадов 7-8 декабря. В результате во второй половине следующей недели - 8-12 декабря - снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18-23 см", - уточнил Тишковец.

Он добавил, что такая высота снежного покрова характерна для начала января.

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