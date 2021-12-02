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МИД объяснил необходимость контакта Путина и Байдена

16:00
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Лидеры двух стран посылают политический сигнал о стабилизации отношений

Контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходим в качестве источника политического сигнала. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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По словам представителя МИД, этот контакт "очень нужен", чтобы послать политический сигнал: ситуация не деградирует, она стабилизируется.

Дипломат подчеркнул в эфире Первого канала, что имеются инструкции, директивы и указания с обеих сторон работать именно в этом направлении.

Ранее стало известно, что возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждал во время визита в Москву директор ЦРУ Уильям Бернс. По неподтвержденным данным, Вашингтон рассматривал возможность нового очного саммита между Байденом и Путиным в первой половине 2022 года.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. После этого российский лидер выразил надежду, что отношения России с США станут нормальными, а "мировое устройство примет более благообразный характер".

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