Лавров рассказал о стратегической стабильности в Европе

НАТО усиливают присутствие у наших границ

Попытки НАТО превратить соседние с нашей страной государства в плацдарм противостояния с Москвой категорически неприемлемы. Об этом заявил глава российского МИДа на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. На полях форума Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В какой атмосфере прошли переговоры и что было в центре внимания сторон?

Это вполне дружеское рукопожатие мировые СМИ уже называют ключевым событием всего саммита министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции. Отмечая: на фоне очередного обострения отношений России и Запада - это явно позитивный знак.

"Единственный выход из этого кризисного состояния - а оно действительно очень напряженное - заключается в том, чтобы искать баланс интересов", - заявил Лавров.

Напряжение - и, кажется, вполне осознанно - нагнетают именно в США и Европе. Уверяя, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Что Москва много раз опровергала. И публично, и по закрытым дипломатическим каналам. Но из Вашингтона продолжают сыпать голословными обвинениями и грозить санкциями. Параллельно утверждая, что по-прежнему хотели бы более предсказуемых отношений с Россией.

"Мы ясно дали понять в последние недели: у нас присутствуют серьезные опасения касательно планов России по поводу агрессии против Украины. Если это произойдет, последствия будут серьезными", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Но пока весь мир опять пугают грозной Россией, США и НАТО сами усиливают присутствие у наших границ. Постоянные манёвры, где отрабатывают военный конфликт с Москвой. Разговоры о создании новых баз. И даже возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности.

"В НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО", - отметил Лавров.

Вся архитектура стратегической стабильности, говорил глава российского МИД, стремительно разрушается. А Европа смотрит и молчит. И на то, как продолжают накачивать оружием Украину, что только укрепляет Киев в желании саботировать минские договоренности. И может привести к новой войне в Донбассе. И на возможное расширение НАТО. В нарушение всех соглашений.

Чтобы прекратить конфронтацию и восстановить взаимное доверие, нужны юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток. Свои предложения на эту тему Москва обещает представить в ближайшее время.

И тут уже будет понятно, насколько Запад заинтересован в выходе из нынешнего кризиса. Все-таки там прекрасно понимают: без сотрудничества с Россией не решить самых острых мировых проблем. Что понятно даже по количеству двусторонних встреч Лаврова в Стокгольме. Кроме продлившихся 40 минут переговоров с Энтони Блинкеном, в графике главы МИДа беседы с министрами иностранных дел Великобритании, Турции, Сербии, Испании, Венгрии и Австрии.

Обсуждают ситуацию в Сирии, Афганистане. Иранскую ядерную сделку и переговоры о стратегической стабильности. За которыми в ОБСЕ следят с особым вниманием. Очередной раунд консультаций между Россией и США намечен на начало 2022 года.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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