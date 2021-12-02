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Сергунина: В рамках Всемирной выставке в Дубае начался фестиваль Moscow Gastronomic Week

16:33
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Москва входит в число мировых гастрономических центров

Участники Всемирной выставки в Дубае смогут познакомиться с московской гастрономией. Там стартовал фестиваль Moscow Gastronomic Week.

"Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов - они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Среди прочего, в меню представлены холодный борщ, пожарская котлета и оливье с домашней птицей.

Помимо гастрономической программы, российская столица покажет на выставке театральные постановки, кинопоказы, а также различные арт-проекты, отмечает пресс-служба московского комитета по туризму.

"Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки столицы на право проведения "Экспо-2030", - говорится в сообщении.

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