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МИД: НАТО превращает Украину в плацдарм противостояния с Россией

16:22
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Вступление Украины в альянс – "красная линия" для Москвы

НАТО зациклена на борьбе с мнимыми угрозами. Россия и ее "возможная агрессия" в отношении Украины снова стала одной из главных тем прошедшей в Риге встрече глав МИД стран-членов альянса, говорится в заявлении официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой.
Захарова объяснила антироссийские санкции слабостью Вашингтона

Захарова отметила, что в адрес России звучали обвинения в том, что она якобы что-то делает у натовских границ. Перемещение российских вооруженных сил на российской же территории якобы угрожает альянсу.

"Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - пишет Захарова.

В заявлении подчеркивается, что вступление Украины в НАТО для России – "красная линия". Североатлантический альянс продолжает втягивать Киев в свою орбиту. Фактически началось освоение натовцами военной инфраструктуры этой страны, ее стремятся превратить в плацдарм противостояния с Россией. Все это чревато серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

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