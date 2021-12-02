Сын Лукашенко устроил соревнование по стрельбе с Путиным

Соперники выбрали самые тяжелые пистолеты

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко соревновался в стрельбе с Владимиром Путиным. Российский лидер и Николай вместе стояли на позиции и стреляли из пистолетов, рассказал Лукашенко.

"Он владеет, недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием", - сказал белорусский президент в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, соперники выбрали самые тяжелые пистолеты – белорусский президент это оружие, по его признанию, не любит. Он отметил, что Николай тренируется в стрельбе из всех видов оружия каждую неделю.

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