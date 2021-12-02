Лукашенко заявил о "море" могил мигрантов на польской границе

Варшава, по словам президента Белоруссии, информацию скрывает

Польские власти скрывают информацию о большом количестве безымянных могил беженцев у рубежей Белоруссии, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, журналисты и международные наблюдатели видят обстановку только с одной стороны границы.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

По версии белорусского президента, некоторые из прорвавшихся через границу на польскую сторону беженцев умирают в лесах. Неравнодушные поляки находят тела погибших и хоронят. Двухтысячная группа мигрантов обосновалась на белорусско-польской границе в ноябре. Беженцы, в основном курды, пытались прорваться на территорию Польши, но их остановили польские силовики с применением спецсредств.

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