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Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Львам нужно рассчитывать только на себя, а Стрельцов ожидают яркие впечатления

Гороскоп на сегодня, 2 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Кто-то из близких подготовил вам признание, способное перевернуть вашу жизнь. Позвольте эмоциям выйти наружу, но слушайте разум. И тогда вы получите пользу от услышанного.

Тельцы

День окажется благоприятным и поможет разобраться с рутинными задачами. Уделите внимание дому и семье, чтобы вдохновиться, наполниться энергией. Вечер можно посвятить творчеству.

Близнецы

Сегодня будет сложно разобраться в истинном отношении окружающих. Так что постарайтесь отменить любые встречи и провести этот день наедине с собой.

Раки

Вам удастся реализовать планы, касающиеся ремонта или дизайна дома. Оформляйте жильё, создавайте уют, пока творческая энергия бьёт ключом.

Львы

Сегодняшний день сулит недопонимание в отношениях с окружающими, поэтому рассчитывайте только на себя. Можно заняться делами, которые давно и упорно откладывали.

Девы

Сегодня вам стоит пересмотреть взгляды на экономию и разрешить себе ту самую покупку. Заодно совершите и другое несвойственное вам действие: попросите прощения у тех, кого обидели. Результат дня вас удивит.

Весы

Вы почувствуете острое желание провести время с мамой или бабушкой. Энергия рода направит вас в сторону успеха в карьере, финансах, творчестве. Вы ощутите это даже физически.

Скорпионы

Вселенная рекомендует отправиться в короткое путешествие, чтобы увидеть людей, по которым скучаете. Возможно, именно тоска является вашим стопором на пути к решению важных задач, о которых сейчас думаете.

Стрельцы

День будет наполнен яркими впечатлениями, если решите провести его в кругу семьи. Ведь вас ожидает не только интересная активность, но и разговор по душам, способный открыть вам глаза.

Козероги

Сегодня вам придётся отключить свои аналитические способности и просто наслаждаться ничегонеделанием. Космос пришлет к вам важную персону, благодаря которой даже отдых окажется продуктивным.

Водолеи

Пришло время делиться секретами вашей оригинальности. Скорее всего, это произойдёт в кругу семьи, но свидетелями столь важного события окажутся и другие люди. Они-то и повлияют на вашу жизнь.

Рыбы

Вас ждёт великолепный день! Планируйте любые действия, связанные с семьёй, детьми и второй половинкой. Помимо эмоций, приобретете массу ценных рекомендаций.

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