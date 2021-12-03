Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Львам нужно рассчитывать только на себя, а Стрельцов ожидают яркие впечатления
Гороскоп на сегодня, 2 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
Кто-то из близких подготовил вам признание, способное перевернуть вашу жизнь. Позвольте эмоциям выйти наружу, но слушайте разум. И тогда вы получите пользу от услышанного.
Тельцы
День окажется благоприятным и поможет разобраться с рутинными задачами. Уделите внимание дому и семье, чтобы вдохновиться, наполниться энергией. Вечер можно посвятить творчеству.
Близнецы
Сегодня будет сложно разобраться в истинном отношении окружающих. Так что постарайтесь отменить любые встречи и провести этот день наедине с собой.
Раки
Вам удастся реализовать планы, касающиеся ремонта или дизайна дома. Оформляйте жильё, создавайте уют, пока творческая энергия бьёт ключом.
Львы
Сегодняшний день сулит недопонимание в отношениях с окружающими, поэтому рассчитывайте только на себя. Можно заняться делами, которые давно и упорно откладывали.
Девы
Сегодня вам стоит пересмотреть взгляды на экономию и разрешить себе ту самую покупку. Заодно совершите и другое несвойственное вам действие: попросите прощения у тех, кого обидели. Результат дня вас удивит.
Весы
Вы почувствуете острое желание провести время с мамой или бабушкой. Энергия рода направит вас в сторону успеха в карьере, финансах, творчестве. Вы ощутите это даже физически.
Скорпионы
Вселенная рекомендует отправиться в короткое путешествие, чтобы увидеть людей, по которым скучаете. Возможно, именно тоска является вашим стопором на пути к решению важных задач, о которых сейчас думаете.
Стрельцы
День будет наполнен яркими впечатлениями, если решите провести его в кругу семьи. Ведь вас ожидает не только интересная активность, но и разговор по душам, способный открыть вам глаза.
Козероги
Сегодня вам придётся отключить свои аналитические способности и просто наслаждаться ничегонеделанием. Космос пришлет к вам важную персону, благодаря которой даже отдых окажется продуктивным.
Водолеи
Пришло время делиться секретами вашей оригинальности. Скорее всего, это произойдёт в кругу семьи, но свидетелями столь важного события окажутся и другие люди. Они-то и повлияют на вашу жизнь.
Рыбы
Вас ждёт великолепный день! Планируйте любые действия, связанные с семьёй, детьми и второй половинкой. Помимо эмоций, приобретете массу ценных рекомендаций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram