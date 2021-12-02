"Гладко только на бумаге": генпрокурор перечислил нарушения на "Листвяжной"

В частности, не работали датчики измерения метана

Большое количество нарушений обнаружилось во время проверки на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Руководство предприятия, несмотря на известные недочеты, не приостанавливало горные работы, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местонахождения персонала в горных выработках", - сообщил Краснов на совещании у президента по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Генпрокурор добавил, что сотрудники зачастую допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, а показания индивидуальных приборов контроля скрывались.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области было зафиксировано задымление, последовал взрыв. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, более 90 рабочих пострадали. Поиски погибших продолжаются, на поверхность поднято за время спасательных работ 15 тел, передает "Интерфакс".

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