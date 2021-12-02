"Фарс и ложь": Саакашвили дали слово в суде

Какой срок грозит экс-президенту Грузии?

В Тбилиси суд в четверг рассматривал скандальное дело о растрате бюджетных средств Михаилом Саакашвили. По версии следствия, будучи на посту главы государства, политик спускал казённые деньги на эксклюзивные наряды, СПА-процедуры, отдых и другие личные капризы. В пересчёте на доллары, получилось 3 миллиона. В случае обвинительного вердикта, грузинскому экс-президенту грозит до 11 лет лишения свободы.

Флаги Грузии по соседству с украинскими, американскими и штандартами ЕС.В толпе мелькает даже привязанный к флагштоку пиджак. Как намек на народное название судебного процесса о растрате госсредств. Дело о пиджаках.

Михаил Саакашвили в суде выступает с речью во второй раз. Что довольно нелогично, ведь политик сам заявлял, что не признает грузинское правосудие. Еще больше нестыковок между его холеным внешним видом и заявлениями о подорванном здоровье после якобы 50-дневной голодовки.

На рассмотрение дела о пиджаках Саакашвили явился одетым с иголочки. А ведь гигантские расходы бюджетных денег на наряды - один из пунктов обвинения о растрате почти трех миллионов долларов. А еще были дорогие часы, аренда яхт и премиальных авто. О близких и сотрудниках ВИП-подсудимый тоже не забывал: оплачивал из казны учебу и косметические процедуры, курсы похудения, отдых в роскошных отелях.

"Весь этот процесс - это фарс. Я не прошу благодарности за реформы, но несправедливости я не вынесу. И слова "коррупция" в связи с именем Саакашвили я не приму. Это абсурдные и постыдные обвинения... Меня обвиняют в том, что всегда хотел всех встретить на высшем уровне, а это инстинкт грузин, гостеприимство, чего нет у русских", - заявил Саакашвили.

Михаил Саакашвили нашелся, чем объяснить и гигантские счета за косметические процедуры. Сделал практически медицинское открытие: нервные расстройства, оказывается, можно купировать не только поеданием галстуков, но и уколами ботокса.

"Что касается легендарного ботокса, то это абсолютная ложь. Это было обычное лечение кожи, которое у меня развилось после 2008 года на нервной почве. Вы и по моим фотографиям после 2008 года можете заметить, какое у меня было опухшее лицо, требовавшее регулярного подключения к какому-то аппарату", - рассказал он.

Михаил Саакашвили уже осуждён по двум уголовным делам. За убийство банкира приговорен к трем годам тюрьмы, за избиение депутата - к шести. Еще три эпизода его криминальной биографии находятся в судопроизводстве: разгон митинга оппозиции, нападение на телекомпанию и растрата госденег. Защита и сам подсудимый уверяют: это политический процесс.

Прокурор даже пытался запретить подсудимому делать политические заявления, но судья не поддержал. Намекая на то, что гособвинители замахнулись чуть ли не на святое, сам себя Саакашвили назвал основателем нынешнего грузинского государства. По предъявленному обвинению в растрате экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы. Из здания суда, как и в прошлый раз, Саакашвили театрально увезли на карете скорой помощи.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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